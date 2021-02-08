ما يقرب من عام.. النفط يحقق أعلى مستوياته منذ بداية جائحة كورونا

وأشارت شبكة فوكس نيوز الأمريكية إلى أن هذه الأرقام دليل قوي على احتمالية أن يكون عام 2021 هو عام التعافي من آثار فيروس كورونا المستجد.
ويدفع السائقون الأمريكيون بالفعل المزيد بفضل الارتفاع في أسعار النفط الخام. على الصعيد الوطني، حيث ارتفعت أسعار البنزين إلى 2.46 دولار للغالون في المتوسط من 2.12 دولار في بداية نوفمبر.
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