هام وزارة التعليم العالي تحديد دليل نسب القبول للجامعات السودانية 2021 // مصاريف التقديم للكليات ومعدلات التنافس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية دليل نسب القبول للجامعات السودانية اليوم، بعد أنتظار كبير من الطلاب وأعلنت قيمة الرسوم المقررة للكليات، ودعت الطلاب إلي قراءة دليل المنافسة قبل بداية التقديم الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات، وفيما يلي الروابط للاطلاع على دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي لمستوى البكالوريوس للعام الدراسي 2020/2021.

دليل نسب القبول للجامعات الدراسية ومصاريف الكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قيمة المصاريف التي قررتها للتقديم للطلبة السودانيين والأجانب وحددت المصاريف للسودانيين بالجنيه السوداني، وللطلبة الأجانب بالدولار الأمريكي وتتراوح المصاريف لكليات القمة” الطب، الصيدلية، طب الأسنان، كلية المختبرات الطبية، كلية التمريض، كلية الهندسة بين 900000 جنيه سوداني و 300000، وللطلبة الأجانب تتراوح المصاريف بين 7000 $ إلي 2500$.

طريقة التقديم في الكليات والجامعات السودانية

الدخول على رابط التقديم admission.gov.sd”.

أدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب وحالة السداد “مسدد، غير مسدد”

الضغط على أيقونة التقديم للبكالوريوس.

تسجيل الرغبات حسب النسب المقررة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية.

المراجعة الدقيقة للبيانات والتأكد من سداد الرسوم للتقديم والضغط على مربع نعم لتأكيد صحة البيانات التي أدخلتها.

الضغط على زر طباعة الاستمارة وتأكيد عملية التسجيل وبذالك تكون أتممت عملية التسجيل بنجاح.

لا تقبل الشهادة الأجنبية الصادرة من مدرسة أجنبية خاصة لابد أن تكون صادرة من وزارة التربية والتعليم السودانية. يحق للطالب السوداني الحاصل على الشهادة الثانوية العامة من مدرسة خاصة داخل السودان المنافسة للقبول على نفقته الخاصة. يتوقف قبول الطالب السوداني في المؤسسة المرشح لها على نجاحه في مدتي اللغة العربية والدراسات الدينية. |أستيفاء الشروط العامة في فترة أمتحان واحد لكل المواد المؤهلة للقبول في الجامعات الحكومية السودانية. يشترط النجاح في كل المواد السبع التي يتم أحتساب فيها النسبة المئوية للقبول في الجامعات. الجلوس بسبع مواد كحد أدني لتسجيل القبول في الجامعات. أعتماد نظام الحصة ” ألكوته” في القبول. للجنة الحق في إعادة النظر في كيفية قبول الشهادات الأجنبية متى رأت ذالك.

ضوابط قبول الشهادات الأجنبية المعادلة للثانوية العامة السودانية