متاح رابط دليل القبول للجامعات السودانية 2021 : التعليم العالي تعلن الرسوم بداية التسجيل فيديو توضيحي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدأ التسجيل على رابط دليل القبول للجامعات السودانية اليوم لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات السودانية بعد أن تم الانتهاء من حصر الأماكن الشاغرة في كافة الجامعات السودانية، وقالت الوزارة أنها مستعدة لتلقى طلبات التسجيل عبير رابط “admission.gov.sd“، وفيما يلي طريقة تسجيل الرغبات في الجامعات السودانية بالشرح المبسط. أسس وضوابط قبول الشهادات الأجنبية للثانوية العامة يحق للطالب السوداني من حملة الشهادة الثانوية العامة داخل السودان المنافسة للقبول على نفقته الخاصة.

لا تقبل الشهادة الصادرة من مدارس أجنبية خاصة والشهادة التي تؤهل للقبول هي الصادرة من وزارة التربية والتعليم السودانية فقط.

يتوقف قبول الطالب السوداني في المؤسسة المرشح لها على نجاحه في مادتي اللغة العربية والدراسات الإسلامية. أسس وضوابط قبول الشهادات الأجنبية للثانوية العامة خطوات تسجيل الرغبات عبر رابط دليل القبول للجامعات السودانية الدخول على رابط “admission.gov.sd”. تسجيل البيانات المطلوبة من رقم الجلوس والمساق واسم الولاية التي امتحنت بها والضغط على دخول. قم بملء بياناتك الشخصية من رقم الموبايل وأسم المدرسة وحالة سداد الرسوم” مسدد، غير مسدد” والجنسية. الضغط على زر التقديم للبكالوريوس، ثم تسجيل الرغبات بحسب النسب المقررة من وزارة التعليم العالي. التأكد من ملء البيانات بصورة صحيحة، وسداد الرسوم والضغط على نعم للإقرار بصحة البيانات المسجلة. الضغط على زر طباعة الاستمارة وتأكيد التسجيل وبهذا تكون قد أنهيت عملية التسجيل بنجاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن موعد التسجيل خطوات تسجيل الرغبات عبر رابط دليل القبول للجامعات السودانيةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن موعد التسجيل أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، عن بدأ التسجيل للرغبات في الجامعات السودانية بداية من اليوم الخميس 2021/02/04 حتى يوم 13 من الشهر الجاري، ودعت الطلاب عدم الضغط على رابط التقديم وأنها منحتهم الوقت الكافي للتسجيل. أرقام عن الشهادة الثانوية العامة السودانية 2020 عدد طلاب المساق الأكاديمي : 498 ألف 532 طالب وطالبة.

عدد طلاب المساق الصناعي : 7498 طالب وطالبة.

عدد طلاب المساق التجاري : 3506 طالب وطالبة.

عدد طلاب المساق الزراعي 181 طالب وطالبة.

عدد طالبات المساق النسوي : 534 طالبة.

عدد طلاب المساق الحرفي : 8583 طالب.

عدد طلاب الشهادات الأهلية : 3755 طالب.

عدد طلاب القراءات 101 طالب.

عدد اللجان الامتحانية 4135 لجنة، منهم 4111 لجنة داخل السودان، 14 لجنة في الخارج. أرقام عن الشهادة الثانوية العامة السودانية 2020 الوسوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدأ التسجيل على رابط دليل القبول للجامعات السودانية اليوم لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات السودانية بعد أن تم الانتهاء من حصر الأماكن الشاغرة في كافة الجامعات السودانية، وقالت الوزارة أنها مستعدة لتلقى طلبات التسجيل عبير رابط “admission.gov.sd“، وفيما يلي طريقة تسجيل الرغبات في الجامعات السودانية بالشرح المبسط. أسس وضوابط قبول الشهادات الأجنبية للثانوية العامة يحق للطالب السوداني من حملة الشهادة الثانوية العامة داخل السودان المنافسة للقبول على نفقته الخاصة.

لا تقبل الشهادة الصادرة من مدارس أجنبية خاصة والشهادة التي تؤهل للقبول هي الصادرة من وزارة التربية والتعليم السودانية فقط.

يتوقف قبول الطالب السوداني في المؤسسة المرشح لها على نجاحه في مادتي اللغة العربية والدراسات الإسلامية. أسس وضوابط قبول الشهادات الأجنبية للثانوية العامة خطوات تسجيل الرغبات عبر رابط دليل القبول للجامعات السودانية الدخول على رابط “admission.gov.sd”. تسجيل البيانات المطلوبة من رقم الجلوس والمساق واسم الولاية التي امتحنت بها والضغط على دخول. قم بملء بياناتك الشخصية من رقم الموبايل وأسم المدرسة وحالة سداد الرسوم” مسدد، غير مسدد” والجنسية. الضغط على زر التقديم للبكالوريوس، ثم تسجيل الرغبات بحسب النسب المقررة من وزارة التعليم العالي. التأكد من ملء البيانات بصورة صحيحة، وسداد الرسوم والضغط على نعم للإقرار بصحة البيانات المسجلة. الضغط على زر طباعة الاستمارة وتأكيد التسجيل وبهذا تكون قد أنهيت عملية التسجيل بنجاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن موعد التسجيل خطوات تسجيل الرغبات عبر رابط دليل القبول للجامعات السودانيةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن موعد التسجيل أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، عن بدأ التسجيل للرغبات في الجامعات السودانية بداية من اليوم الخميس 2021/02/04 حتى يوم 13 من الشهر الجاري، ودعت الطلاب عدم الضغط على رابط التقديم وأنها منحتهم الوقت الكافي للتسجيل. أرقام عن الشهادة الثانوية العامة السودانية 2020 عدد طلاب المساق الأكاديمي : 498 ألف 532 طالب وطالبة.

عدد طلاب المساق الصناعي : 7498 طالب وطالبة.

عدد طلاب المساق التجاري : 3506 طالب وطالبة.

عدد طلاب المساق الزراعي 181 طالب وطالبة.

عدد طالبات المساق النسوي : 534 طالبة.

عدد طلاب المساق الحرفي : 8583 طالب.

عدد طلاب الشهادات الأهلية : 3755 طالب.

عدد طلاب القراءات 101 طالب.

عدد اللجان الامتحانية 4135 لجنة، منهم 4111 لجنة داخل السودان، 14 لجنة في الخارج. أرقام عن الشهادة الثانوية العامة السودانية 2020

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