جونز هوبكنز: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 27 مليون حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 27 مليونا و4 آلاف و716 حالة. وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 463 ألفا و437 حالة، وذلك منذ بدء الجائحة.

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