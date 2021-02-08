الأردن يدين استمرار الحوثيين فى استهداف الرياض

جدة - نرمين السيد - وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير ضيف الله على الفايز مجدداً موقف المملكة الثابت فى استنكار ورفض هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة، كما أكد وقوف الأردن الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها فى وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، لافتا الى أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أى تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أعلن أمس الأحد، عن إحباطه 4 هجمات شنتها قوات الحوثيين من اليمن على السعودية بواسطة طائرات مسيرة مفخخة.
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