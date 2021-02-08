جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "سبوتنيك" يحاكم نتنياهو فى 3 ملفات فساد بتهم تلقى الرشوة والغش وخيانة الأمانة. وستكون هذه المرة الثانية لحضور نتنياهو إلى قاعة المحكمة بعد جلسة تلاوة التهم عليه فى جلسة خاصة تم عقدها فى مايو الماضي. وكان مكتب نتنياهو، قد دعا فى مايو الماضي، أعضاء الكنيست للحضور إلى المحكمة، وعلى إثر ذلك حضر أكثر من نصف أعضاء الكنيست من الليكود إلى المحكمة، حيث ألقى نتنياهو خطابا، وصف بالشديد اللهجة ضد النيابة العامة والمستشار القضائى للحكومة، أفيحاى مندلبليت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتنياهو يمثل أمام المحكمة بتهم فساد قبل أسابيع من الانتخابات العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.