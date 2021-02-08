ألقت قوات الأمن السورية، القبض على خمسة أشخاص، بينهم امرأة، لإقدامهم على تزوير وثائق وتحاليل الـ"pcr" الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19"، وقيامهم بالنصب والاحتيال.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان إن دائرة الأمن الجنائي ألقت القبض على خمسة أشخاص، بينهم امرأة، لإقدامهم على تزوير وثائق وتحاليل الـ pcr الخاصة بفيروس كورونا وقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية كبيرة وإيهامهم بأنهم يستطيعون الحصول على التحليل بدون أخذ المسحة اللازمة.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه تمت مصادرة الأجهزة المستخدمة بعمليات التزوير.
وبحسب البيان، لا تزال التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على باقي المتورطين، وسيجري تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولا.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى مراجعة المراكز الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة للحصول على فحص "pcr" وعدم اللجوء إلى الوسطاء، حتى لا يتعرضوا للاحتيال والابتزاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على عصابة في سوريا استغلت كورونا للنصب والاحتيال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.