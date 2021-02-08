حساب المواطن صرف الدفعة 39 شهر فبراير 2021 خلال أيام رابط ca.gov.sa لتحديث البيانات

حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المملكة، للمواطنين الأقل دخلاً والأشد احتياجاً، مثل المساعدة المقطوعة، لذلك نجد عمليات بحث مكثفة في مثل هذا التوقيت شهرياً، لمعرفة موعد صرف الدعم، وطريقة الاستعلام إلكترونياً عن نتائج الأهلية، بالإضافة لتنويه الحساب مع بداية عام 2021 على ضرورة تحديث البيانات للمستفيدين، بالتزامن مع نزول العلاوة السنوية حسب النظام الجديد للرواتب.

موعد صرف الدفعة 39 من دعم حساب المواطن

يقوم حساب المواطن بصرف دفعاته للمستفيدين، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإذا وافق عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية، يقوم النظام بالإعلان عن موعد الصرف سواء بيوم سابق أو بعد يوم 10، وسيتم صرف الدفعة 39 شهر فبراير 2021، يوم الأربعاء الموافق 10/2/2021، بحيث تبدأ حسابات المستفيدين استقبال مبالغ الدعم مع الساعات الأولي من صباح ذلك اليوم.

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن “ca.gov.sa“.

الضغط على تفاصيل.

ثم الدخول على تحديث البيانات.

كتابة كافة بيانات المستفيد.

الضغط على تأكيد ثم حفظ.

رابط تحديث البيانات في حساب المواطننتائج الأهلية

قام حساب المواطن بالإعلان عن صدور نتائج الأهلية في وقت سابق، لكي يتمكن مستفيدي الدعم التعرف على تفاصيل المبالغ المقررة لهم بالدفعة 39، ويقوم المستفيدون بالدخول على رابط الحاسبة التقديرية والاستعلام عن مبلغ الدفعة، وقد حدد نظام الدعم شروط للأهلية والاستحقاق، وجب توافرها لكي يتم صرف مبلغ الدعم.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. أن يقيم داخل المملكة إقامة دائمة، بحيث لا تتجاوز إقامته خارج البلاد أكثر من 90 يوم خلال 12 شهر السابقة. عدم إقامة المستفيد في أحد دور الإيواء الحكومية. ألا يكون من المقيمين بأي من السجون. تطابق البيانات المقدمة من المستفيدين مع الجهات ذات العلاقة. يكون الاستحقاق معتمد على إجمالي دخل الآسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين سواء أقل أو أكثر من 18 عام.

شروط الأهلية والاستحقاق