GAT رابط قياس تحصيلي 1442 ||e-services.qiyas.sa/Qiyas تسجيل الاختبارات الورقية

نعرض لكم تفاصيل رابط قياس تحصيلي لتسجيل اختبارات الطلاب الورقية 1442 والذي يتحدد موعد عمل الاختبارات من قبل هيئة التقويم والتدريب، وذلك لقياس القدرات المعرفية والتحصيلية للطالب في التعليم الثانوي والجامعي، حيث يتم قياس قدرات الطلاب لدخول الجامعات وأيضا قدرات الجامعيين للتمكن من دخول امتحان PGAT.المركز الوطني للقياس والتقويم رابط قياس تحصيلي
تقوم الهيئة العامة للقياس والتقويم السعودية بتحديد مواعيد إجراء الطلاب الاختبارات الخاصة بتحصيلي الورقي التي يعتمد بالأساس على قياس القدرات المعرفية والتميز للطلاب، وتعتمد عدد من الجامعات على عمل اختبارات قياس قدرات الطالب العلمية والمعرفية والفنية، بينما تقوم عدد من الجامعات بالاعتماد على عمل اختبارات الجي تي اي، وتتضمن الاختبارات الآتي:
- إجراء الاختبارات العامة GAT .
- عمل الاختبارات العامة للجامعيينPGAT
- إجراء الاختبارات لدخول الجامعات للناجحين في امتحانات الثانوية السعودية.
يتم تحديد موعد التسجيل الخاص لطلاب الجامعات في مواعيد تقرره كل جامعة على حدة بينما يتم تحديد تسجيل طلاب الثانوي في موقع قياس في أي وقت ليتم التقديم في المواعيد المطلوبة والمقررة لهم، ويختص رابط قياس باستقبال تسجيلات الطلاب كما يتم الرد على الاستفسارات من خدمات رابط خدمات الموقع للطلاب.خطوات التسجيل في قياس تحصيلي
- يقوم الطالب بالدخول على رابط قياس تحصيلي.
- إذا كان للطالب حساب من قبل يمكنه الدخول بالرقم المدني الخاص به.
- يتم كتابة رقم المرور.
- لابد من استخدام ايقونة “انا لست روبوت”.
- يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
- يتم اختيار قياس تحصيلي والتسجيل فيه.
- يتم اختيار ايقونة متابعة.
- يختار الطالب “التالي”.
- يتم اختيار أيقونة التسجيل.
- لابد من الموافقة على شروط التسجيل وضمان دقة البيانات.
- يتيح الموقع للطالب تسجيل حساب جديد.
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نعرض لكم تفاصيل رابط قياس تحصيلي لتسجيل اختبارات الطلاب الورقية 1442 والذي يتحدد موعد عمل الاختبارات من قبل هيئة التقويم والتدريب، وذلك لقياس القدرات المعرفية والتحصيلية للطالب في التعليم الثانوي والجامعي، حيث يتم قياس قدرات الطلاب لدخول الجامعات وأيضا قدرات الجامعيين للتمكن من دخول امتحان PGAT.المركز الوطني للقياس والتقويم رابط قياس تحصيلي
تقوم الهيئة العامة للقياس والتقويم السعودية بتحديد مواعيد إجراء الطلاب الاختبارات الخاصة بتحصيلي الورقي التي يعتمد بالأساس على قياس القدرات المعرفية والتميز للطلاب، وتعتمد عدد من الجامعات على عمل اختبارات قياس قدرات الطالب العلمية والمعرفية والفنية، بينما تقوم عدد من الجامعات بالاعتماد على عمل اختبارات الجي تي اي، وتتضمن الاختبارات الآتي:
- إجراء الاختبارات العامة GAT .
- عمل الاختبارات العامة للجامعيينPGAT
- إجراء الاختبارات لدخول الجامعات للناجحين في امتحانات الثانوية السعودية.
يتم تحديد موعد التسجيل الخاص لطلاب الجامعات في مواعيد تقرره كل جامعة على حدة بينما يتم تحديد تسجيل طلاب الثانوي في موقع قياس في أي وقت ليتم التقديم في المواعيد المطلوبة والمقررة لهم، ويختص رابط قياس باستقبال تسجيلات الطلاب كما يتم الرد على الاستفسارات من خدمات رابط خدمات الموقع للطلاب.خطوات التسجيل في قياس تحصيلي
- يقوم الطالب بالدخول على رابط قياس تحصيلي.
- إذا كان للطالب حساب من قبل يمكنه الدخول بالرقم المدني الخاص به.
- يتم كتابة رقم المرور.
- لابد من استخدام ايقونة “انا لست روبوت”.
- يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
- يتم اختيار قياس تحصيلي والتسجيل فيه.
- يتم اختيار ايقونة متابعة.
- يختار الطالب “التالي”.
- يتم اختيار أيقونة التسجيل.
- لابد من الموافقة على شروط التسجيل وضمان دقة البيانات.
- يتيح الموقع للطالب تسجيل حساب جديد.
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