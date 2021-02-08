المعارضة الصومالية تسحب اعترافها بشرعية الرئيس فرماجو

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإعلام فى حكومة بونتلاند الإقليمية، عبد الله على حرسى تمعدى، فى تصريح للصحفيين، إن بونتلاند ستدعو فرماجو باسم الرئيس السابق، وفقا لموقع الصومال الجديد.
وأضاف تمعدى أن فرماجو هو المسؤول عن فشل المؤتمر التشاورى الذى عقد مؤخرا فى مدينة "دوسمريب" عاصمة ولاية جلمدج.
يذكر أن اتحاد المرشحين الرئاسيين الذين يضم بعض كبار السياسيين الصوماليين أكد فى بيان أصدره أنه لن يعترف بفرماجو كرئيس للجمهورية اعتبارا من اليوم، ودعا إلى تشكيل مجلس وطنى انتقالى لإنقاذ البلاد من فراغ دستورى.
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