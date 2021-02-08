كندا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات فى بيان إن "الفيروس المتحور من كورونا اكتُشف لدى أحد سكان تورنتو الذى كان سافر فى الآونة الأخيرة إلى البرازيل، وهو الآن فى المستشفى"، وفق "فرانس برس".

وكانت السلطات الصحية فى تورونتو، قد سجلت أيضا أول إصابة بالنسخة المتحوّرة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا، والتى قالت إنها تُشكّل أيضا مصدر "قلق".

وسجّلت كندا البالغ عدد سكانها 38 مليونا، حتى أمس الأحد أكثر من 800 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد على 20 ألف وفاة.