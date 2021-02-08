جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات فى بيان إن "الفيروس المتحور من كورونا اكتُشف لدى أحد سكان تورنتو الذى كان سافر فى الآونة الأخيرة إلى البرازيل، وهو الآن فى المستشفى"، وفق "فرانس برس".
وكانت السلطات الصحية فى تورونتو، قد سجلت أيضا أول إصابة بالنسخة المتحوّرة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا، والتى قالت إنها تُشكّل أيضا مصدر "قلق".
وسجّلت كندا البالغ عدد سكانها 38 مليونا، حتى أمس الأحد أكثر من 800 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد على 20 ألف وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.