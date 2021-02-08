”الكرملين” يتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها بحلول منتصف الصيف المقبل

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف،اليوم، إنه من المتوقع أن يكتسب 60% من سكان العالم مناعة ضد كورونا بمنتصف الصيف المقبل، ما سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها مثلما قبل ظهور الوباء.

وأضاف بيسكوف ـ في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" ـ "أنه وفقا للخبراء في مجال الصحة وعلماء المناعة، من الضروري أن يكتسب حوالي 60% من سكان العالم مناعة ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه النسبة قد تتحقق بحلول منتصف الصيف القادم.