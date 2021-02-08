روسيا تواصل تسجيل انخفاض في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال الأسبوعين الأخيرين بشكل ملحوظ حيث سجلت 15916 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية وهي أقل حصيلة يومية منذ 21 أكتوبر الماضي.

روسيا تواصل تسجيل انخفاض في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونامعهد "غاماليا" الروسي يطور تقنية جديدة للتعامل السريع مع أي تغير في فيروس كورونا

كذلك تراجعت الوفيات حيث سجلت السلطات الصحية 407 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 432 حالة وفاة في الحصيلة السابقة.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين، تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي، 15881 شخصا ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 3 ملايين و472091 شخصا.

وسجلت روسيا منذ بدء تفشي الوباء 3 ملايين و983197 إصابة بفيروس كورونا و77068 حالة وفاة.

وسجلت السلطات الصحية تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة في مختلف الأقاليم، باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح تم تسجيله في العالم.