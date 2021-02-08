الكرملين: عودة الحياة إلى طبيعتها منتصف الصيف المقبل

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بشرى سارة بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها بحلول منتصف الصيف المقبل.

ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، قال بيسكوف، إنه من المتوقع أن يكتسب 60% من سكان العالم مناعة ضد كورونا بمنتصف الصيف المقبل، ما سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها مثلما قبل ظهور الوباء.

وأوضح بيسكوف أنه وفقا للخبراء في مجال الصحة وعلماء المناعة، من الضروري أن يكتسب حوالي 60% من سكان العالم مناعة ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه النسبة قد تتحقق بحلول منتصف الصيف المقبل.

وأشار إلى أن العديد من الدول تعمل في هذا الاتجاه، وبدأت تظهر نتائج هذا العمل، ويمكن ملاحظتها في إسرائيل، وكذلك زيادة معدل التطعيم في روسيا والولايات المتحدة.