موافقة بالإجماع في إسرائيل على شراء أحدث طائرة حربية أمريكية

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تمرير صفقة عسكرية كبيرة مع واشنطن، بحسب ما ذكرت صحف عبرية.

اتخذ مجلس الوزراء الإسرائيلي المكون للشئون الأمنية والسياسية على السير في صفقة أسلحة بمليارات الدولارات بين وزارة الدفاع وواشنطن، لطائرات مقاتلة، وناقلات لوجيستية ومروحيات جديدة.

وحول ذلك، طلب وزير الدفاع، بيني جانتس، الحصول على قرض أجنبي لشراء هذه المعدات، التي تتضمن جلب أربع طائرات كبيرة ناقلة للوقود من طراز بوينج "KC-46a"، التي تهدف إلى استبدال أسطول "ريم" الإسرائيلي القديم.

ويعد من أهم ما تريد إسرائيل الحصول عليه هو سرب آخر من مقاتلات "F-35"، وعلى رأسه "F-15ex"، أحدث طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وتسعى إسرائيل إلى جلب طائرات مروحية جديدة، فإما ستختار طراز "بوينج شينوك" أو طراز "سيكورسكي CH-53K".