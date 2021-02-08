لبنان يسجل 54 وفاة و2081 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 54 وفاة و2081 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في لبنان، إلى 3616، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 319917.

وأعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أنه سيتم تخفيف الإغلاق الصارم المفروض بسبب فيروس كورونا تدريجيا على أربع مراحل مدتها أسبوعان تبدأ من يوم الاثنين.

وفي بيان لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قال فيه إنه رغم أن يوم الأحد سيكون آخر يوم للإغلاق التام فإن بعض القيود ستظل سارية يوم الاثنين.

وأضاف دياب: "سوف نستمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام".