“today” التقديم للجامعات الأردنية 2021 // موعد بدأ التقديم وانتهاءه // رسوم التقديم للطلاب الأردنيين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية عن موعد بدأ التقديم للجامعات الأردنية 2021 للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية 2020 وحددت رسوم التقديم للطلبة الأردنيين ودعت الطلاب إلي الدخول عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت والإطلاع على كافة التفاصيل قبل عملية التسجيل على رابط وحدة تنسيق القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمي الذي سيتم تفعيله في الموعد التالي.نصائح وحدة التنسيق للطلاب قبل تسجيل الرغبات
- الإطلاع بدقة على التخصصات المتاحة في الجامعات الرسمية.
- يمكن الدخول على رابط وحدة التنسيق وتغيير الرغبات حتى يوم الخميس القادم الموافق 11 من فبراير الجاري.
- عملية التسجيل محصورة على الطلاب الأردنيين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الدورة التكميلية 2020 بنسبة نجاح 65 % فيما فوق والطلبة الذين صدر لهم شهادات معادلة.
أعلن الدكتور / محمد أبو قديس وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، أن موعد فتح التسجيل للرغبات عبر وحدة تنسيق القبول الموحد سيكون في الساعة الثامنة صباحا يوم الإثنين القادم الموافق 8 من شهر فبراير الجاري ويستمر لمدة أربع أيام حتى يوم الخميس القادم الموافق 11 من نفس الشهر.رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد بالجامعات الأردنية أن رسوم التقديم لطلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية للعام 2021 للطلبة الأردنيين الناجحين في الدورة التكميلية للشهادة الثانوية العامة هي 15 دينار أردني للطلبة الحاصلين على نسبة نجاح 65% فيما فوق.طريقة تسديد الرسوم للتقديم في الجامعات 2021
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تسديد الرسوم المقررة للتسجيل في الجامعات الأردنية ستكون عن طريق الدفع الإلكتروني “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” وبعد أنتهاء عملية التسجيل سوف تصل للطالب رسالة نصية على تليفونه المسجل في الاستمارة بها أسم المستخدم والرقم السري اللازمين للدخول إلي المنظومة الخاصة بالتسجيل الإلكتروني، ويأتي ذالك لتجنب التزاحم في عملية الدفع بسبب أنتشار فيروس كوفيد 19 بين الطلاب.طريقة تسجيل الرغبات في التقديم للجامعات الأردنية 2021
- الدخول على رابط وحدة تنسيق القبول الموحد.
- قراءة التخصصات المتاحة أمام الطلاب بدقة.
- كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.
- تسجيل الرغبات بحسب النسب المقررة من وزارة التعليم العالي
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية عن طرق الدفع الإلكترونية للتقديم في الجامعات الأردنية وألية الدفع الإلكترونية للطلبة الناجحين في الدورة التكميلية 2020/2021 وجاءت كالتالي.
- مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة الأردنية.
- محلات الصرافة المعتمدة.
- الحساب البنكي الشخصي على شبكة الإنترنت الدولية.
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية عن موعد بدأ التقديم للجامعات الأردنية 2021 للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية 2020 وحددت رسوم التقديم للطلبة الأردنيين ودعت الطلاب إلي الدخول عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت والإطلاع على كافة التفاصيل قبل عملية التسجيل على رابط وحدة تنسيق القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمي الذي سيتم تفعيله في الموعد التالي.نصائح وحدة التنسيق للطلاب قبل تسجيل الرغبات
- الإطلاع بدقة على التخصصات المتاحة في الجامعات الرسمية.
- يمكن الدخول على رابط وحدة التنسيق وتغيير الرغبات حتى يوم الخميس القادم الموافق 11 من فبراير الجاري.
- عملية التسجيل محصورة على الطلاب الأردنيين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الدورة التكميلية 2020 بنسبة نجاح 65 % فيما فوق والطلبة الذين صدر لهم شهادات معادلة.
أعلن الدكتور / محمد أبو قديس وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، أن موعد فتح التسجيل للرغبات عبر وحدة تنسيق القبول الموحد سيكون في الساعة الثامنة صباحا يوم الإثنين القادم الموافق 8 من شهر فبراير الجاري ويستمر لمدة أربع أيام حتى يوم الخميس القادم الموافق 11 من نفس الشهر.رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد بالجامعات الأردنية أن رسوم التقديم لطلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية للعام 2021 للطلبة الأردنيين الناجحين في الدورة التكميلية للشهادة الثانوية العامة هي 15 دينار أردني للطلبة الحاصلين على نسبة نجاح 65% فيما فوق.طريقة تسديد الرسوم للتقديم في الجامعات 2021
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تسديد الرسوم المقررة للتسجيل في الجامعات الأردنية ستكون عن طريق الدفع الإلكتروني “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” وبعد أنتهاء عملية التسجيل سوف تصل للطالب رسالة نصية على تليفونه المسجل في الاستمارة بها أسم المستخدم والرقم السري اللازمين للدخول إلي المنظومة الخاصة بالتسجيل الإلكتروني، ويأتي ذالك لتجنب التزاحم في عملية الدفع بسبب أنتشار فيروس كوفيد 19 بين الطلاب.طريقة تسجيل الرغبات في التقديم للجامعات الأردنية 2021
- الدخول على رابط وحدة تنسيق القبول الموحد.
- قراءة التخصصات المتاحة أمام الطلاب بدقة.
- كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.
- تسجيل الرغبات بحسب النسب المقررة من وزارة التعليم العالي
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية عن طرق الدفع الإلكترونية للتقديم في الجامعات الأردنية وألية الدفع الإلكترونية للطلبة الناجحين في الدورة التكميلية 2020/2021 وجاءت كالتالي.
- مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة الأردنية.
- محلات الصرافة المعتمدة.
- الحساب البنكي الشخصي على شبكة الإنترنت الدولية.
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