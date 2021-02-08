شروط نقل كفالة سائق خاص بالسعودية 2021 والخطوات

نقل كفالة سائق خاص 2021، توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية نقل كفالة السائق الخاص فى السعودية بشكل إلكتروني، بالاضافة للخدمات الأخرى المختلفة، واليوم ومن خلال هذا المقال سوف نتطرق للخطوات والشروط الخاصة بنقل الكفالة .. تابعونا.

شروط نقل كفالة سائق خاص بالسعودية 2021

من أهم شروط نقل الكفالة هو موافقة الكفيل، وقد يستثني هذا الشروط فى حالتين وهم:

عدم تجديد الكفيل لإقامة المكفول لمدة شهر كحد أقصى. عدم دفع الكفيل راتب المكفول لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

رسوم نقل كفالة سائق خاص 2021

تختلف رسوم نقل الكفالة وفقاً لعدة أمور وهي:

النقل للمرة الاولي برسوم تقدر بقيمة 2000 ريال. النقل للمرة الثانية برسوم تقدر بقيمة 4000 ريال. النقل للمرة الثالثة برسوم تقدر بقيمة 6000 ريال. فى حال كان نقل السائق لمؤسسة تكون الرسوم بقيمة 1000 ريال وذلك لتغير المهنة.

نموذج نقل الكفالة لسائق الخاص 2021

تجديد إقامة السائق الخاص بالسعودية 2021

فقد أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خطوات تجديد إقامة السائق الخاص عبر موقعها الإلكتروني، وتتمثل تلك الخطوات فى:

أولاً الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت.

الضغط على خدمات أبشر الإلكترونية.

ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على إصدار الإقامة.

وسوف تنتقل لصفحة جديدة تشتمل على كافة البيانات الخاصة بالسائق.

الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية من على الأنترنت.

الضغط على خدمات أبشر الإلكترونية.

الضغط على الجوازات.

الضغط على الخدمات.

الضغط على قبول نقل الكفالة.

سوف تنتقل لصفحة جديدة تشتمل على بيانات الكفيل القديم والكفيل الجديد.

قوم بالضغط على موافق.

ينتظر الأن الموافقة من الكفيل الجديد.

سوف تصل إليك الأن رسلة عبر الهاتف المحمل تشتمل على رمز التحقق، يجب نقلة كما هو فى المكان المخصص له.

وأخيراً يتم التأكد على نجاح عملية نقل الكفالة.

خطوات لتأكد على نقل كفالة سائق خاص 2021

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح خطوات نقل كفالة سائق خاص لعام 2021 فى السعودية، بالاضافة لخطوات التأكد على عملية النقل، وشورط نقل كفالة السائق الخاص، نتمنا أن نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل، وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم حول عملية نقل كفالة سائق خاص بالسعودية.