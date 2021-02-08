بسبب كورونا.. اليونان تمدد القيود على رحلات الطيران لـ 22 فبراير

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "كاثمرينى" اليونانية، فأنه بموجب القيود يجب أن يخضع الركاب المسافرون إلى اليونان لاختبار "بى سى ار" قبل 72 ساعة من وصولهم، وأن يخضعوا لاختبار عشوائى لفيروس كورونا، فيما يتم عزل كافة المسافرين الأجانب لمدة 7 أيام.
وقالت هيئة الطيران المدنى اليونانية إن المسافرين من بريطانيا سيظلون مطالبين بإجراء اختبار سريع عند وصولهم ، بينما تظل الرحلات الجوية من تركيا معلقة.
وأضافت أن معظم الرحلات الجوية من دول خارج الاتحاد الأوروبى يتم حظرها باستثناء 10 دول بما فى ذلك المملكة المتحدة.
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