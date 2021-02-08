بسبب سياسات أردوغان.. الأتراك يلجأون لمخلفات المخابز لسد جوعهم

جدة - نرمين السيد - وقال سارى - فى تصريح نقله موقع "تركيا الآن"، إنهم قدموا مخلفات المخبز بخصم 25 % إلى 50 ألف أسرة تركية تتلقى المساعدات الاجتماعية، وأنهم باعوا 50 ألف رغيف "غير طازج" بنصف الثمن.

وأضاف: "ستستمر مبيعات الخبز غير الطازج لدينا فى جميع أنحاء كوجالي، سنستمر فى توصيل ما يقرب من 50 ألف رغيف إلى مواطنينا من ذوى الدخل المنخفض، بمعدل أكثر من 100 رغيف خبز لحوالى 500 مخبز".

وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، قد قررت رفع سعر رغيف الخبز فى مختلف المدن التركية، بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.