روسيا تستأنف رحلات الطيران مع دولتين جديدتين

تستأنف روسيا اعتبارا من، اليوم الاثنين، رحلات الطيران مع دولتين جديدتين وهما اليونان وسنغافورة، وذلك بعد تعليق رحلات الطيران المدنية في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وسيتم السماح اعتبارا من اليوم الاثنين بتنفيذ رحلتين أسبوعيا على خط موسكو - أثينا، وثلاث رحلات أسبوعيا على خط موسكو - سنغافورة.
وعلى الرغم من تحديد عدد الرحلات المسموح بها، إلا أن شركات الطيران الروسية لم تعلن بعد عن خططها لاستئناف رحلات الطيران على هذين المسارين.
ومنذ 27 مارس العام الماضي علقت روسيا رحلات الطيران المدني المنتظمة و"تشارتر" بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وبشكل استثنائي كان يسمح بتنفيذ رحلات عودة المواطنين الروس إلى روسيا ورحلات الشحن والبريد والإسعاف والرحلات الإنسانية.
وبدأت روسيا ابتداء من أغسطس الماضي باستئناف رحلات الطيران المدني بشكل محدود وتدريجي، حيث تم استئناف رحلات الطيران مع تركيا وتنزانيا وسويسرا ومصر والإمارات وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وإثيوبيا وفنلندا وفيتنام والهند وقطر وكوبا وسيشيل وجزر المالديف.
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