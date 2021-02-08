مرشح رئاسي سابق.. وفاة النائب اللبناني جان عبيد بـ مضاعفات كورونا

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الاثنين، بوفاة النائب في البرلمان اللبناني جان عبيد، عن عمر يناهز 82 عاما، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقد تم الإعلان عن خبر وفاة عبيد عضو كتلة "الوسط المستقل" أحد أبرز المرشحين التقليديين لرئاسة الجمهورية، صباح اليوم الاثنين في بيروت.

ووفقا لـ "لبنان 24"، نعى رئيس الوزراء السابق، نجيب ميقاتي، النائب اللبنان بكلمات مؤثرة حيث قال: "برحيل جان عبيد يخسر لبنان شخصية عريقة رسخت نهجا فريدا في فن الديبلوماسية السياسية برصانة الكلمة والموقف. فقد ارسى على مدى سنوات طويلة نموذجا خاصا في العمل السياسي جعله على علاقة وطيدة بمختلف الاطراف، من دون ان يحيد عن القناعات الوطنية والسياسية التي كان يؤمن بها ويناصل في سبيلها".

وجدير بالذكر أن عبيد أحد أبرز المرشحين لرئاسة لبنان عام 2014 كما أنه شارك في الحكومة مرتين كوزير:

بين عامي 1996 و1998 كوزير للتربية الوطنية ووزيرًا للشباب والرياضة في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي.

وبين عامي 2003 و2004 كوزير للخارجية والمغتربين في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إميل لحود.

وفي عام 1978 شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية حتى عام 1982، و مستشار رئيس الجمهورية من عام 1983 حتى عام 1987 .