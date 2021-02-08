بريطانيا ترصد 147 إصابة بالسلالة الجنوب أفريقية من فيروس كورونا

قال وزير الدولة للشئون الصحية والرعاية الاجتماعية في بريطانيا أدوارد أرغار إنه تم رصد 147 حالة إصابة بالسلالة الجنوب أفريقية من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

وأضاف أرغار - في تصريح نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الإثنين/ - "أن السلالة الجنوب أفريقية ليست السلالة السائدة في المملكة المتحدة، والتي تم اكتشافها في مدينة كنت البريطانية، لذا لا داع للقلق بشأن مدى فاعلية لقاح أوكسفورد أسترازينيكا في الحماية من السلالة الجديدة".

وكانت الشركة المطورة للقاح أوكسفورد أسترازينيكا قد أعلنت أن اللقاح لا يقدم سوى حماية محدودة من الأعراض الخفيفة والمتوسطة ضد الإصابة بالسلالة الجنوب أفريقية من فيروس كورونا.

وجاء إعلان الشركة بعد تجارب أولية أجرتها على نحو ألفي حالة، لكنها أكدت أنها لم تحسم بعد ما إذا كان اللقاح يوفر حماية من الأعراض الشديدة التي تسببها الإصابة بالسلالة الأكثر حدة وقابلية للانتقال.