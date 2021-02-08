أمير المدينة المنورة: السعودية ساهمت في الحد من انتشار كورونا حول العالم بإجراءات استباقية

أكد فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة، أن السعودية ساهمت في منع تفشي فيروس كورونا حول العالم، عبر ما قامت به من اجراءات دعم لدول عدة.

وقال فيصل بن سلمان، أمير المدينة المنورة، إن المملكة قامت بخطوة استباقية أثبتت نجاحها في منع انتشار وباء كورونا بين المسلمين حول العالم، وفق ماذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

وأضاف الأمير، أن المملكة اتخذت في بداية ظهور الوباء قرارات مسئولة بتعليق العمرة وزيارة الحرمين، في وقت تمكنت فيه الجائحة من كثير من دول العالم.

جاء ذلك خلال حديث الأمير فيصل بن سلمان، حول "جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين خلال الجائحة".

وأشار فيصل بن سلمان،إلى أن المملكة استمرت في إصدار عدد من الإجراءات الاحترازية الاستباقية، من بينها منع التجول للحفاظ على الصحة العامة للمواطن والمقيم، وحققت نتائج إيجابية في الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه، بأقل تأثير على مجريات الحياة العامة.