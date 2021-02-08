الكرملين: العالم يحقق مناعة القطيع ضد كورونا بحلول أغسطس المقبل

قال المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف إنه من المقرر وصول حصة سكان الكوكب الذين يتمتعون بالحصانة ضد فيروس كورونا إلى 60٪ هذا الصيف، مما يسمح بالعودة إلى الحياة الطبيعية في أغسطس المقبل.
وأضاف بيسكوف في تصريح لوكالة /تاس/ الروسية للأنباء أن ذلك يعتمد بشكل كبير على تطور المناعة ضد فيروس كورونا بين سكان الكوكب بحلول منتصف الصيف المقبل.
وتابع قائلا: "أعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث بحلول منتصف الصيف".
وذكَّر أنه وفقًا لحسابات علماء المناعة، يجب أن يطور حوالي 60٪ من سكان الكوكب المناعة، بالوسائل الطبيعية والاصطناعية.
وتتحقق مناعة القطيع عندما يصبح جزء كبير من المجتمع محصنًا ضد مرض ما من خلال اللقاحات أو من خلال الانتشار الواسع له.
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