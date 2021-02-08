اصطدام غواصة يابانية بسفينة قبالة محافظة كوتشي

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، اصطدام غواصة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية اليوم /الإثنين/ بسفينة تجارية قبالة محافظة كوتشي، مؤكدا أن السفينة نفسها لم تتأثر ولم تتعرض لأي ضرر.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن القوات البحرية إن السفينتين اصطدمتا أثناء صعود الغواصة إلى السطح، مضيفة أن هناك مخاوف من إصابة 3 من أفراد الطاقم.