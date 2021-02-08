كورونا على رأس المباحثات.. عشاء عمل بين وزير الخارجية الإماراتي ونظيرته الإسبانية

بحث وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا، عددًا من القضايا العربية والإقليمية ومكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استقبل بن زايد، على عشاء عمل في أبوظبي أمس الأحد، أرانشا جونزاليس، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير مسارات التعاون المشترك في مجالات متعددة ومنها الصحة والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والقطاع اللوجستي والتجارة.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان تطورات فيروس كورونا والتعاون المشترك بين البلدين في مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى جميع الدول.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نظيرته الإسبانية، مشيدا بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط الإمارات مع إسبانيا وتحظى بدعم واهتمام من قيادتي البلدين الصديقين.

وأشار إلى حرص بلاده على دفع آفاق التعاون المشترك مع إسبانيا في المجالات كافة وذلك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية تطلع بلادها إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الإمارات في المجالات كافة وذلك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وأشادت بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".