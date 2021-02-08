بسبب أوضاع المنطقة.. حسن نصر الله يخرج للجمهور 16 فبراير

ذكر موقع "لبنان 24"، أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، سيظهر على شاشة التليفزيون، في 16 فبراير الجاري.

ووفقًا للموقع اللبناني، فإن نصر الله سيتناول التطورات السياسية المحلية والدولية والإقليمية التي استجدت بعد حديثه الأخير، وسيركز على ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية بعد استلام الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم في البيت الأبيض خاصة سياسته مع ملفات المنطقة وايران.

بالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يتحدث حسن نصر الله عن قواعد الاشتباك مع إسرائيل وإسقاط الطائرات المسيرة، كما سيتناول أيضًا الملف الحكومي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

ويعيش لبنان، واقعًا مريرًا بسبب الأوضاع الاقتصادية الخانقة، والأزمة الصحية بسبب أوضاع فيروس كورونا، وتعثر ملف تشكيل الحكومة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل حزب الله، وإسرائيل، هجماتهما ضد بعضهما البعض، وحديث إدارة الرئيس جو بايدن عن سياسته الجديدة مع إيران التي تدعم مليشيات حزب الله في لبنان.