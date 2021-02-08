نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة منذ حوالي شهرين.. الصين لم تسجل أي إصابة محلية بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منقولة محليا خلال الـ24 ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين.

وقد أعلنت اللجنة الصينية، عن تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا وافدة من الخارج، حيث تم الكشف عن 7 حالات في شنغهاي، والباقي في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق البلاد.

وأوضحت اللجنة الصينية، أن الحالات الجديدة المصابة بهذا الفيروس لا تظهر عليها أعراض، وتعتبر هذه المرة الأولى التي لا تسجل فيها الصين أي إصابات محلية منذ 16 ديسمبر الماضي.

ويذكر أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بلغ 89706 حالات، فيما استقر عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس، عند 4636 وفاة.