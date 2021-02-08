نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة لرئيس الوزراء اليوناني تثير ضجة عالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت الكاميرات رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وهو يتناول الطعام مع عدد يزيد بكثير عن المسموح، طبقا لقواعد احتواء كورونا.

وحضر ميتسوتاكيس، مأدبة على شرفة أحد المنازل بالتزامن مع اليوم الذي شددت فيه القيود الصحية في البلاد، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم حزب "سيزيزا" المعارض البارز، "ناسوس إيليوبولوس" إن على رئيس الوزراء الإعراب عن أسفه إزاء ما حدث.

وأضاف المعارض اليوناني، مما زاد الأمر سوءا هو أنه حدث في اليوم الذي طلبت فيه حكومة اليونان من المواطنين البقاء في منازلهم ابتداءً من السادسة مساءً".

وقد أظهرت الصورة، ميتسوتاكيس وعدد من أفراد حاشيته وهم يستمتعون بالغداء على شرفة أحد منازل السياسيين القريبة من الشاطئ في جزيرة إيكاريا.

كما أوضحت الصورة، أن هناك 20 شخصًا على الأقل في الشرفة الضيقة، وكان هناك 8 أشخاص يتناولون الطعام من أي مسافة بينهم.