نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية في كندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في كندا، أول إصابة بالنسخة البرزايلية المتحّورة من فيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقد اكتشفت السلطات الكندية، إصابة أحد سكان تورنتو، الذى كان سافر فى الآونة الأخيرة إلى البرازيل، بالسلالة المتحورة وهو الآن فى المستشفى.

وكانت السلطات الصحية في كندا، أعلنت أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 702183 حالة، فيما بلغت حصيلة وفياته 17865 شخصا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الصحية الكندية، عن إصابة شخص في مقاطعة ألبيرتا بكورونا الجنوب إفريقي.

وكانت دينا هينشو كبيرة مسؤولي الصحة الطبية بالمقاطعة، قالت: "لا يوجد دليل في الوقت الحالي على انتقال السلالة المتحورة من الفيروس لأشخاص آخرين"، لافتة إلى أنها تعتقد أن العدوى انتقلت للمصاب أثناء سفره.