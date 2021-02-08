موعد نتائج القبول الموحد بالأردن ||www.admhec.gov.jo رابط الدورة التكميلية للجامعات الأردنية

نتائج القبول الموحد لدخول الجامعات والمعاهد العليا الأردنية والذي تعلن عنه وزارة التعليم العالي بالأردن، حيث يتابع الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور التكميلي للبكالوريا عن الموعد المقرر له الإعلان عن نتائج القبول الموحد لدخول الكليات الرسمية، حيث بدأت باستقبال طلبات تسجيل الطلاب ابتداء من الاثنين الماضي، ونقوم بعرض موعد الإعلان عن النتائج وأيضا خطوات استخراج القبول.

وزارة التعليم العالي بالأردن

موعد نتائج القبول الموحد

يتابع الطلاب المسجلين في وحدة القبول الرسمية لدى وزارة التعليم العالي الإعلان عن نتائج القبول، حيث قام الطلاب بالتسجيل في جامعات المرحلة الأولى والثانية ويتبقى الإعلان عن موعد القبول للاستعداد للعام الدراسي الجديد بالجامعات واستكمال الإجراءات، وقد أعلنت وزارة التعليم العلي عن موعد الإعلان عن النتائج والذي تقرر أن يترقبه الطلاب ابتداء من الثلاثاء وحتى الخميس 11 شباط 2021، وهذا ما أعلن عنه السيد مهند الخطيب الناطق باسم الوزارة، ويتم الإعلان بعد نتائج القبول عن قوائم سوء الاختيار، وتقوم وزارة التعليم العالي بتقديم العديد من الخدمات للطالب الأردني منها تقديم طلبات الحصول على المنح والقروض بالمملكة.

يتم الدخول على رابط نتائج القبول بالجامعات الأردنية.

يجب حصول الطالب على 65% أو أعلى من الدرجات للقبول ويتم تسديد رسوم القبول بعدها المقدرة بحوالي 15 دينار حسب ألية الدفع الإلكتروني، من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم“.

ينتظر المسجل وصول رسالة إلكترونية إليه على الهاتف النقال وعليها رمز المستخدم (UserID) وأيضا الرمز السري (Password)

كيفية التسجيل في الجامعات

وقد تم الإعلان النهائي عن نتائج توجيهي في الدورة التكميلية للطلاب المحالين إليها أو الراغبين في تحسين درجاتهم بالأسبوع الماضي وتم السبت فتح باب تسجيل الجامعات، القبول الموحد بجامعات الأردن، وذلك حسب عدد من المعايير للطلبة المسجلين ويكون على الناجحين الالتزام باستكمال أوراق التقدم للدخول الفوري للكلية.