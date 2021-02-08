طريقة عمل كعكة دورايمون المفضلة (كعك الدوراياكي)

دائما ما نجد شخصية دورايمون الموجودة في كرتون (نوبي) تأكل كعكة تسمي كعكة الدوراياكي وقد أعتدنا علي تجاهل الأمر لأننا ظننا أنها مجرد كعكة من نسج خيال كاتب هذه الرسوم المتحركة ولكن في الواقع كعكة الدوراياكي مشهورة في اليابان كثيرا وذلك يرجع إلى كونها لطيفة الشكل، لذيذة الطعم ، هشه القوام ، مليئة بالحشوة الطرية غير أنها تحتوى علي بعض المواد المفيدة للصحة مثل : العسل و البيض .

خمس بيضات كبار الحجم.

80 جرام من السكر الأبيض الناعم.

30 جرام من العسل الأسود.

نصف ملعقة من صودا الخبز.

ملعقة إلا ثلث بيكنج بودر.

235 جرام من الدقيق.

120 جرام من الماء.

زيت نباتي.

نكسر كل البيض في أناء من البلاستيك ونضيف اليهم السكر والعسل ونقلب بالمضرب اليدوي وبعد الخلط جيدا نضيف الماء ونخلط من جديد .

بعد الانتهاء نبدأ بإضافة الدقيق ونقلب مرة اخرى حتى يمتزج الخليط ونغطي الخليط بكيس بلاستيكي ونتركه يرتاح في مكان دافئ لمدة ربع ساعة .

بعد مرور ربع ساعة نجلب المقلاة ونضع بها القليل من الزيت ثم نصب الخليط علي شكل دوائر ونقلبه من الجهتين حتى ينضج ونكرر هذه العملية مع كل كمية الخليط.

طريقة عمل كعكة الدوراياكي المكوناتطريقة التحضير أولا : العجينةثانيا : الحشوة

يمكنك في الواقع حشو الكعك بأي نوع من الخليط سواء كان صوص كرميل أو زبدة الفول السوداني أو بعض من الشوكولاتة الذائبة .

كوبين من السكر.

ثلاث ملاعق زبدة.

مقدار ملعقتين من النشا مذابة في اربع ملاعق حليب.

ملح ابيض .

400 ملي حليب (يفضل أن يكون ساخن).

في أناء نضع السكر على نار هادئة دون أن نقلبه وبعد قليل سنلاحظ أن السكر بدأ في الذوبان وفي هذه اللحظة نبدأ بتقليبه حتى لا يحترق .

نضع الزبدة على السكر المذاب ونقلبه حتى تذوب الزبدة أيضا وبعدها نضيف 400 ملي من الحليب ونقلب جيدا حتى يصبح لدينا محلول سائل بدون شوائب .

أخر خطوة وهي إضافة النشا المذاب مع الحليب وقليل من الملح نقلبهم جيدا مع الخليط .

طريقة عمل صوص الكرميل المكوناتطريقة التحضير