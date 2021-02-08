بالتزامن مع مسبار الأمل.. الإمارات تعلن قائمة "نوابغ الفضاء"

أعلنت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة الإماراتية، سارة الأميري، قائمة الفائزين في مسابقة الانضمام إلى النسخة الأولى من برنامج "نوابغ الفضاء العرب".

وكتبت الأميري التي تتولى أيضا رئاسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: "نعلن اليوم عن اختيار 10 فائزين من أبرز المواهب والعقول العربية في علوم الفضاء للانضمام إلى الدورة الأولى من برنامج نوابغ الفضاء العرب".

وأضافت أنه "تم اختيار الـ 10 منتسبين من بين أكثر من 37 ألف مرشح.. نبارك لهم ونتطلع إلى مشاركتهم البناءة في تطوير قطاع الصناعات الفضائية في الوطن العربي".

ويأتي الكشف عن القائمة الواعدة في وقت تترقب دولة الإمارات العربية المتحدة وصول "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ، في رحلة تاريخية.

ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى الكوكب الأحمر، غدا الثلاثاء، ليكون أول مسبار عربي ينطلق خارج مدار الأرض.

وتصبح الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى مدار المريخ، وثالث دولة في العالم تصل إلى مدار الكوكب الأحمر من المحاولة الأولى.

وسيضطلع "مسبار الأمل" الوصول لفهم أفضل وأشمل للغلاف الجوي للمريخ وسطحه، وسيعمل بصورة خاصة على رسم أول خريطة لمناخ وطقس الكوكب بأكمله.

وكان نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في يوليو الماضي، قبيل انطلاق "مسبار الأمل" في يوليو 2020 إطلاق برنامج نوابغ الفضاء العرب.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن البرنامج يسعى إلى إلى تأهيل واحتضان الجيل الجديد من علماء الفلك والفضاء العرب، مضيفا "نسعى لاستئناف جزء من حضارتنا العلمية".

ويقول موقع وكالة الإمارات للفضاء على الإنترنت إن المشروع يسعى إلى: تعزيز دور الوطن العربي وريادته في مجال الفضاء، وإلهام الشباب العربي وتشجيعهم للإقبال على دراسة العلوم والتقنيات المتطورة، وتعليم وتدريب وصقل مهارات المواهب الواعدة في الوطن العربي في مجال الفضاء.

كما يهدف إلى دعم وبناء القدرات لشباب الوطن العربي وعلماءه وخبراءه في مجال علوم وتقنيات الفضاء. • تحفيز جانب البحث والتطوير العلمي التقني الفضائي من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة.