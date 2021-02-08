هجوم حوثي على مأرب.. وصد 5 هجمات من الجهة الغربية

استأنف المتمردون الحوثيون هجومهم على مدينة مأرب آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال اليمن، بحسب ما أعلن مسؤولون حكوميون الاثنين.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بعد توقف دام لعدة أسابيع بحسب مصادر حكومية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الجانبين.

وقال مصدر عسكري حكومي لـ" فرانس برس" إن المتمردين الحوثيين "دفعوا بتعزيزات كبيرة" إلى مأرب.

وقال مصدر حكومي إن "المواجهات تبعد أكثر من 10 كيلومترات عن مأرب" من الجهة الغربية.

وبحسب المصدر فإن "المواجهات أسفرت عن مقتل نحو 20 جنديا من القوات الحكومية وجرح 28 آخرين"، مشيرا إلى سقوط قتلى أيضا في صفوف المتمردين.

وأضاف "صدت القوات الحكومية 5 هجمات للحوثيين من مختلف المحاور خصوصا من الجهة الغربية" في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتأتي الاشتباكات بعد سقوط صاروخ، الأحد، على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة 4 بجروح.