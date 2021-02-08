اليابان تعدم أكثر من 1.15 مليون دجاجة بسبب تفشى إنفلونزا الطيور

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "جابان تايمز" اليابانية - فأن محافظة تشيبا قررت إعدام حوالى 1.15 مليون دجاجة تمت تربيتها فى المزرعة المصابة فى بلدة تاكو، لمنع انتشار الفيروس، موضحة أنها طلبت إرسال قوات الدفاع الذاتى للمساعدة فى إكمال المهمة بسرعة.

وفى نفس السياق، أعدمت حكومة مقاطعة ميازاكى حوالى 240 ألف دجاجة تمت تربيتها فى بلدة شنتومى على بعد حوالى 500 متر فقط من مزرعة حدث فيها تفشى الفيروس.

جدير بالذكر أن هذا سابع تفشى لأنفلونزا الطيور فى مزرعة فى تشيبا منذ ديسمبر الماضي، بعد تفشى تم تأكيده بمزرعة فى مدينة أساهى القريبة يوم السبت فقط.