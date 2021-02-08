خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 15.916 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية، اليوم الإثنين تسجيل 15.916 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى ثلاثة ملايين و983 ألفا و197 حالة.





وبحسب السلطات، تم تسجيل 407 حالات وفاة، لتصل الحصيلة الرسمية للوفيات بالمرض إلى 77068. وكان رئيس الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، قد أعلن أنه بإمكان روسيا تطعيم كافة المواطنين الراغبين ضد فيروس كورونا بحلول شهر يونيو المقبل.

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