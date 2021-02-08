بعد تعليق جنوب إفريقيا استخدامه.. بريطانيا تؤكد فعالية لقاح أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - قال إدوارد أرجار، وزير الدولة البريطانى لشؤون الصحة اليوم الإثنين، إنه لا توجد أدلة على أن لقاح أسترازينيكا لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به.
وأضاف، أن جنوب إفريقيا علقت استخدام لقاح أسترازينيكا فى برنامج التطعيم بعدما أظهرت بيانات أنه لا يوفر سوى حماية محدودة من الإصابة بدرجة خفيفة إلى متوسطة بالمرض الناجم عن سلالة فيروس كورونا المتحورة، إلا أنه لا يوجد دليل على أن هذا اللقاح ليس فعالا فى منع الدخول إلى المستشفى والإصابة بأعراض شديدة والوفاة، وهو ما نسعى إليه اليوم بالأساس من هذه اللقاحات".
وتابع "السلالات المتفشية فى هذا البلد ليست سلالة جنوب إفريقيا، فهناك عدد صغير من الحالات المصابة بها، السلالتان المهيمنتان هنا هما تلك المعروفة لدينا ثم سلالة كنت، وهذا اللقاح فعال بدرجة عالية فى الوقاية منهما".
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