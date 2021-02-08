السفيرة الأمريكية في بيروت تشدد على أهمية محاسبة المتورطين بقتل لقمان سليم

جدة - نرمين السيد - بحثت السفيرة الأمريكية فى بيروت، دوروثى شيا، مع وزيرة العدل قضية اغتيال لقمان سليم، مطالبة بالكشف عن القتلة دون أى تأخير، ومشددة على أهمية محاسبة المتورطين.





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