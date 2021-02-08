الرئيس اللبناني يوجه طلبًا للسفير الألماني بشأن انفجار مرفأ بيروت

استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، سفير ألمانيا في لبنان أندرياس كيندل.
ووفقًا لشبكة "إل بي سي نيوز" اللبنانية، عرض عون، على كيندل، عمل شركة "كومبي ليفت" الألمانية، التي أسندت إليها مهمة التخلص من المواد الكيميائية التي عثر عليها في مرفأ بيروت بعد الانفجار.
والخميس الماضي، مرت ذكرى مرور 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، حيث طالبت دول عدة بالإعلان سريعا عن نتائج التحقيق في هذا التفجير.
ونظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وقفة احتجاجية صامتة عند مدخل المرفأ، رافعين صور الشهداء ولافتات تدعو إلى عدم تسييس أو تمييع التحقيقات في أسباب الانفجار.
كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن استيراد وتخزين نترات الأمونيوم في المرفأ وضرورة الوصول الى الحقيقة؛ حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة للإعلام اللبناني.
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