أجرت القوات الجوية الروسية اختبارا ناجحا لصاروخ "خا-32" والذي تم تصنيعه ليناسب الطائرات قاذفة الصواريخ والقنابل من طراز "تو-22إم3" الجديدة والتي يوجد منها نموذجان تجريبيان.
وأوضح مصدر عسكري روسي لوكالة أنباء /ستوتنيك/ الروسية اليوم الإثنين أن التجربة تضمنت إطلاق عدة صواريخ من طراز "خا-32"، حيث أثبت الاختبار أن الصاروخ الجديد يتمتع بالقدرات المعلن عنها وأهمها الدقة في إصابة الهدف.
وأفاد المصدر العسكري بأن صاروخ "خا-32" مخصص للتصدي إلى السفن، وبمقدوره تدمير حاملات الطائرات وأهداف أرضية بفعالية كبيرة.
ويعتبر صاروخ "خا-32" بديلا لصاروخ "خا-22" الذي تتسلح به طائرة "تو-22إم3".. ويبلغ مداه ألف كيلومتر،ويمكن أن تبلغ سرعته حوالي 5 ماخ (5 أمثال سرعة الصوت) عندما يطير على ارتفاع يتجاوز 30 كيلومترا.
وتعتبر طائرة "تو-22إم3إم" شقيقة متقدمة لطائرة "تو-22إم3"، وهي مزودة بنظام التنشين والملاحة الجديد وإلكترونيات الطيران الجديدة وأجهزة الاتصال والرادار والتشويش الإلكتروني الجديدة.. وقام نموذجها التجريبي الأول بالرحلة الجوية الأولى في 28 ديسمبر من عام 2018.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تجرب صاروخا مضادا لحاملات الطائرات مداه ألف كيلومتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.