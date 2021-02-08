قرار جديد من إدارة بايدن عن عضوية واشنطن بمجلس حقوق الإنسان الدولي

ذكرت مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، أن الولايات المتحدة الامريكية في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، قد تتخذ على الأرجح قرارًا جديدًا يشل قرار الرئيس السابق دونالد ترامب فيما يتعلق بعضوية واشنطن في مجلس حقوق الإنسان الدولي، وفقًا لماذكرته صحف أمريكية.
قالت المصادر، إنه من المرجح إن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين عن عودة الولايات المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بصفة مراقب، لكنها ستسعى جاهدة لتصبح عضوا كاملا.
وذكرت المصادر إن الإدارة الأمريكية الحالية تعتقد أن مجلس حقوق الانسان بحاجة إلى الإصلاح.
لكن أسهل طريقة لتغيير ما يمكن تغييره بالعودة إلى المشاركة في المجلس، الذي خرجت منه الولايات المتحدة في عام 2018 ، وقت ترامب.
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