رئيس "العربي لحقوق الإنسان": اجتماع وزراء الخارجية العرب فرصة مهمة لحماية الأمن القومي

أكد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان عبدالجواد أحمد، أن اجتماع مجلس الوزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم بمثابة فرصة مهمة للحفاظ على الأمن القومي العربي الذي بات يواجه العديد من المخاطر والتحديات الجسام من بعض قوى إقليمية لها أطماع في منطقتنا.

وأوضح عبدالجواد، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن الشعوب العربية تأمل في أن يضع اجتماع اليوم حدا لحالة التربص التي تستهدف النيل من الدول العربية التي تشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنموي، داعيا إلى تناسي الخلافات الهامشية باعتبار أن الأمن القومي خط أحمر وأولوية استراتيجية.

وأشار إلى أن شعور المواطن العربي بالأمان حق من حقوقه التي يجب أن يتم الحفاظ عليها بعد أن أعطت بعض الدول لنفسها الحق في احتلال أراض عربية ونقل إرهابيين إليها لزعزعة استقرارها بهدف نهب خيراتها.

وأعرب رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان عن ثقته في أن وزراء الخارجية العرب سيكون لهم موقف جامع حيال حقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات الخاصة بعملية السلام ومبادرة السلام العربية.