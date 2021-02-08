بيان مهم من عائلة الناشط اللبناني لقمان سليم.. وواشنطن تتدخل

بحثت السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثى شيا، اليوم الاثنين، مع وزيرة العدل قضية اغتيال الناشط لقمان سليم، وطالبت بضرورة الكشف عن القتلة دون أي تأخير.

ووفقا لـ "لبنان 24"، شددت السفيرة الأمريكي على أهمية محاسبة المتورطين بقتل لقمان سليم.

وفي سياق متصل، صدر عن عائلة لقمان سليم، اليوم، البيان الآتي، بحسب ما ورد في "الوكالة الوطني للإعلام"، التابعة للإعلام اللبناني:

"تتناقل بعض الوسائل والمنصات خبرا غير دقيق مفاده أن عائلة لقمان سليم ترفض التعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية انطلاقا من رغبة العائلة في اللجوء الى تحقيق دولي بموضوع الاغتيال".

وأضاف البيان: "يهم عائلة لقمان سليم أن تؤكد تعاونها الكامل مع السلطات اللبنانية، قضاء وشرطة، وذلك منذ الساعات الأولى التي تلت اختفاء لقمان، وهي تعول على القضاء اللبناني وعلى القيمين على التحقيق لكشف المجرمين الذين قرروا وخططوا ونفذوا وغطوا عملية الاغتيال، وبأسرع وقت ممكن، صونا للعدالة واحقاقا للحق واثباتا لكون لبنان لم يصبح بعد بلدا خارجا عن سلطة القانون ولا تسود فيه الا شريعة الغاب".

وتابع: "إن القول بتحقيق دولي يعني المطالبة بتحقيق يرقى بفاعليته وبمهنيته الى مستوى التحقيقات الدولية، لما يمثل اغتيال لقمان سليم من طعنٍ بمقدسات لبنان، العلم والفكر والحرية في التعبير والجرأة في المواقف. لقمان الذي لم يرغب يوما في الحصول على أي جنسية غير جنسيته اللبنانية، وقد حملها بفخر واعتزاز، وناضل من أجل قيام دولة يعتز فيها المواطن بالانتماء اليها".

وأكد أن :"كل ما يخالف ذلك من أخبار توحي بشكل مباشر أو غير مباشر بأن عائلة لقمان سليم لا تتعاون مع التحقيق الذي تجريه الأجهزة الأمنية اللبنانية، لا أساس له من الصحة".

وكانت مصادر أمنية لبنانية، قد ذكرت أنه تم العثور على جثة الناشط لقمان سليم مقتولًا داخل سيارته بين العدوسية وتفاحتا بمنطقة قريبة من الأوتوستراد.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية، بـ"أشد العبارات" حادثة اغتيال الناشط السياسي والاجتماعي اللبناني لقمان سليم المعروف بمواقفة المنتقدة لحزب الله.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للحرة، إن الولايات المتحدة تدين "الاغتيال البشع للناشط الشيعي البارز لقمان سليم"، داعيا إلى تقديم الجناة للعدالة.

وأضاف أن "من الجبن للغاية وغير المقبول تماما أن يلجأ أي شخص أو أي كيان إلى العنف والتهديدات والتخويف كوسيلة لتخريب حكم القانون أو إسكات الخطاب السياسي والنشاط المدني".