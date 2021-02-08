نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتائج الاختبارات التنافسية 2021 ||رابط csb gov jo web التجريبية بالأردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج الاختبارات التنافسية بالأردن التي يتابع المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية والذين اشتركوا في الاختبارات التنافسية بالجامعات لمعرفة نتائج الامتحان، حيث تم عمل الامتحان التجريبي بالجامعات تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية الشامل للجامعات الرسمية الأردنية، وتنافس فيه الآلاف من الطلاب وتم اليوم الإعلان عن كشف نتائج المشتركين فيه إلكترونيا عبر رابط الموقع.

موقع ديوان الخدمة المدنية

كشف نتائج الاختبارات التنافسية

قام ديوان الخدمة المدنية الأردنية بالإعلان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي له الانتهاء من نتائج المتقدمين لشغل شواغر الأجهزة الحكومية بالمملكة، وهي نتائج مبدئية، تمهيدا للإعلان عن كشف النتائج النهائي للمتقدمين الذي يستمر في النشر اليومي للمقبولين حتى الأحد المقبل، حسب نصوص القانون الأردني المنظم لذلك ، قانون رقم 8، وجدير بالذكر أن الذين اجتازوا الاختبار بالعام الماضي تم إيقاف تشغيلهم بسبب جائحة كرونا.

خطوات الاستعلام عن الكشوف

كيفية متابعة نتائج المتقدمين

قام المتحدث باسم الوزارة السيد ناصر بالتشديد على المتقدمين لشغل الوظائف والذي دخلوا الامتحان التجريبي لها بمراجعة الآتي:

مراجعة البيانات المسجلة مسبقا بالوزارة وأولها رقم الهاتف النقال.

التأكد من كتابة مكان الإقامة صحيحا.

ضرورة كتابة التخصص المطلوب للمتقدم.

تفاصيل المؤهل الدراسي (النوع – وعام التخرج – والشهادات الحاصل عليها).

رابط نتائج المنح والقروض الداخلية بالأردن || أسماء الطلبة المستفيدين عبر وزارة التعليم العالي

ومن الهام على المتقدمين معرفة أن المقبولين بالاختيار السابق قد تم إيقاف عمل المقابلات الشخصية لبدء العمل بسبب جائحة كرونا، وان من الممكن لهم التقدم من جديد لعمل الاختبارات والمقابلات الشخصية شرط اجتياز الاختبار التجريبي وسريان مدة التقدم.