تطبيق توكلنا شرط دخول الأسواق 2021 والرابط الجديد لتحميله

تطبيق توكلنا ، أعلنت صحة المنطقة الشرقية أنه سيكون من الضروري تحميل تطبيق توكلنا حتى يستطيع الشخص دخول الأسواق والمجمعات التجارية الموجودة في المنطقة الشرقية، وقد تم تطبيق هذا الأمر فعليًا، بداية من يوم الأحد قبل الماضي، 18 جمادى الآخرة 1442، الموافق لـ 31 يناير لعام 2021.

تطبيق توكلنا شرط لدخول الأسواق

أعلنت صحة المنطقة الشرقية عبر حسابها الشخصي على “تويتر” أن مدير عام صحة الشرقية وجه بضرورة استخدام تطبيق توكلنا أثناء الدخول إلى الأماكن العامة أو الدخول إلى المنشآت الحكومية وذلك بهدف التصدي ومواجهة الفيروس المنتشر، وجاء هذا الإعلان بعد التوجيه الذي صدر من سمو أمير الشرقية.

ولذلك قام مدير عام صحة الشرقية بتوجيه الشكر إلى سمو أمير الشرقية ونائبه بسبب الدعم المبذول من أجل التفكير في القرارات التي يمكن أن تتصدى للفيروس.

ومن الجدير بالذكر أن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أعلن عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي ستعمل على مكافحة الفيروس ومنع انتشاره أكثر من ذلك في المنطقة الشرقية، هذا إلى جانب السعي نحو رصد جميع مخالفات الأشخاص الذين لم يلتزموا بالبروتوكولات الصحية التي تم الإعلان عنها.

ومن الإجراءات الاحترازية التي شدد عليها أمير الشرقية ما يلي:

ضرورة استخدام تطبيق توكلنا أثناء الدخول إلى الأماكن العامة أو المنشآت الحكومية.

ينبغي ارتداء الكمامة بشكل مستمر سواء في الأماكن المزدحمة أو في الأماكن العادية.

التأكيد على التباعد بين الأشخاص، والمعروف بمصطلح “التباعد الاجتماعي”.

الالتزام بجميع البروتوكولات الصحية التي تم الإعلان عنها.

وينبغي الإشارة إلى أن سمو أمير الشرقية أكد على أن يتم رفع التقارير الخاصة بالجهود المبذولة من جميع الجهات التي تطبق هذه الإجراءات بشكل مستمر.

نبذة عن تطبيق توكلنا

هو إحدى التطبيقات التي تم اعتمادها من قِبل وزارة الصحة السعودية، على غرار تطبيق صحتي، وذلك بهدف مكافحة الفيروس داخل بلاد الحرمين، وفي هذه الفترة تم تطوير التطبيق بشكل أفضل من ذي قبل وذلك من قِبل المركز الوطني للمعلومات.

وبعد التطوير الذي حدث في التطبيق أصبح يقدم العديد من المعلومات الصحية التي تهم المواطنين وجميع الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، كما أنه يساعد على اكتشاف حالات الاشتباه بالفيروس بشكل مبكر.

هذا إلى جانب قيام المملكة بتفعيل تصاريح الخروج في أوقات الحظر لعدد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية قبل أن يتم تطبيق رفع الحظر.

يعمل التطبيق أيضًا على تنبيه المواطنين وجميع المقيمين في المملكة بالأماكن والمناطق التي تم عزلها بسبب انتشار الفيروس بشكل كبير فيها، كما يقدم المساعدة الطبية التي يحتاج إليها الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا

يمكن لجميع المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية تحميل تطبيق توكلنا على أي هاتف محمول سواء يعمل بنظام الأندرويد أو بنظام iOS، وذلك من أجل الاستفادة من جميع الخدمات التي يوفرها التطبيق، وتتلخص طريقة تسجيل دخول توكلنا في الخطوات التالية:

يتم أولًا تحميل التطبيق على الهاتف. بعد ذلك يتم فتح الصفحة الرئيسية الخاصة بالتطبيق. الضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد. كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة، ثم كتابة رقم الهاتف والعنوان وتاريخ الميلاد وغيرها من المعلومات التي يطلبها التطبيق. ثم الضغط على كلمة تسجيل الحساب. انتظار رمز التأكيد على الهاتف حتى تنتهي عملية التسجيل.

رابط توكلنا للتحميل

يتم تحميل التطبيق على هواتف أندرويد.

ويمكن تحميله على هواتف الايفون.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم جميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن تطبيق توكلنا الشرط الجديد للسماح بدخول الأسواق، كما أننا أخبرناكم بطريقة استخدام تطبيق توكلنا تسجيل جديد ورابط التحميل على الأيفون والأندرويد.