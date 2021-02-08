تقسيط منتج آهل على 60 شهر بدون كفيل وبدون فوائد لدى بنك التنمية الإجتماعية

تقسيط منتج آهل على 60 شهر لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية تسعى الحكومة السعودية إلى مساعدة الأسر السعودية الأكثر احتياجاً وتقدم لهم العديد من القروض الشخصية الميسرة حيث يستطيع المواطن السعودي المتقدم سداد قيمة التمويل على فترة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات وهو تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية وبنك التنمية الإجتماعية من البنوك التى تقدم قروض ميسرة مثل قرض كنف وقرض الأسرة ومنتج آهل وتمويل نفاذ تمويل العمل الحر

تقسيط منتج آهل على 60 شهر

منتج آهل هو تمويل شخصي مقدم المواطنين والمواطنات السعوديين لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة ومنتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية ليس له مصاريف خدمة ومن هذا المقال سوف نعرض لكم أهم مزايا تمويل آهل

قرض آهل يتميز بأن قيمة التمويل تصل إلى 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى لقيمة التمويل

منتج آهل يتميز بأنه تمويل ليس له فوائد وليس له أي مصاريف لاداء الخدمة

قرض آهل يتميز بأن المتقدم يتمكن من السداد على فترة طويلة الأجل تصل إلى 5 سنوات

المستندات المطلوبة للحصول على آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية

هناك عدد من المستندات الهامة والمطلوبة للحصول على آهل بأقساط ميسرة ومميزة لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية وهو ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال موقع ثقفني والمستندات هي

على المواطن السعودي طالب الحصول على آهل من بنك التنمية الإجتماعية تقديم الهوية الوطنية الخاص به ولابد ان تكون غير منتهية

لابد من تقديم رقم الآيبان الخاص بالمواطن المتقدم

تقديم العنوان الوطني للمواطن

تقديم رقم الهاتف المسجل في نظام أبشر

شروط منتج آهل بالتقسيط لدى بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية

يتمكن المواطن السعودي المتقدم أن يحصل على تمويل آهل فى حالة توافر الشروط والأحكام الموضوعة للحصول على آهل بالتقسيط وهي كما يلي

18 ألف ريال سعودي هو الحد الأدنى لقيمة تمويل آهل و60 ألف ريال سعودي كحد أقصى

من خلال منتج آهل يمكن الحصول على تمويل كنف أو الأسرة أو ترميم

جميع المتقدمين لقرض آهل من العاملين بالقطاع الحكومي لا يشترط وجود كفيل أو ضامن

على الطالب والعاملين بالقطاع الخاص وربة الأسرة والمتقاعدين تقديم كفالة

للحصول على منتج آهل يشترط أن يكون سعودي الجنسية

كيفية التقديم على منتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية

يتم التقديم على آهل بدون كفيل وبدون فوائد وبالتقسيط الميسر حتى 5 سنوات من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية فيمكن الدخول واكتمال الطلب

خدمات إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية

وفر بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمات يستطيع المواطن السعودي الحصول عليها عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الإجتماعية بالسعودية ويقدم خمسة خدمات وهى خدمة المبالغ الزائدة وخدمة كشف حساب وخدمة إخلاء الطرف وخدمة طلب المنتجات وخدمة التحقق من إخلاء الطرف وكل هذه الخدمات يستطيع المواطن الاستفادة منها بعد قبول الطلب