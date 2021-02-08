مصر والأردن.. تأكيد على وقف التدخلات الأجنبية بالدول العربية

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالقاهرة، الاثنين، حيث أكدا على وقف التدخلات الأجنبية بالدول العربية.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن اللقاء تطرق إلى الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية حول فلسطين، والذي يأتي بمبادرة مصرية أردنية، من أجل التأكيد على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، والسعي لتوفير المُناخ السياسي اللازم لإعادة انخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مسار تفاوضي جاد.

ويأتي ذلك في إطار الزخم المتولد عن الاجتماعات المتتالية بمشاركة مصر والأردن سواء في الإطار الرباعي مع فرنسا وألمانيا، أو الاجتماع الثلاثي مع وزير خارجية فلسطين في القاهرة.

وأضافت الخارجية المصرية أن اللقاء شهد كذلك توافقا في الرؤى بين الجانبين إزاء التطورات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المُشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف كافة التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، وإعلاء الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة، بما يدفع باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار ويصون مقدرات الشعوب.

من جهة ثانية، بدأت اليوم برعاية مصرية، جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، والتي ستشمل جميع الفصائل الفلسطينية.