إيران ترفض عرض الوساطة الفرنسية فى الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن "أوروبا نفسها هى من الأطراف التى خرقت الاتفاق، لذلك لا حاجة لإعادة مناقشة الاتفاق النووى". وكان المرشد الإيرانى، على خامنئى، قد أكد فى وقت سابق أن "شرط طهران للعودة عن خفض التزاماتها فى الاتفاق النووى، هو إلغاء كافة العقوبات"، مشددا على أن "هذا موقف لن يتغير".

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