السعودية.. وفاة والدة الأمير عبد الرحمن بن فيصل بن سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليها اليوم الإثنين".

وأضاف: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".